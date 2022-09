Sous le haut patronage du ministre de l'Industrie pharmaceutique, le Salon international du laboratoire et de l'imagerie médicale (ImLab) se tiendra du 26 au 29 octobre 2022 au Palais des expositions de la Safex. C'est le premier et l'unique événement en Algérie spécialisé et dédié à deux industries clés de la santé. Localise´ a` Alger, ImLab regroupe les producteurs, distributeurs et fournisseurs des produits et équipements de ces deux secteurs ainsi que des directeurs et ge´rants de centres d'imagerie et de laboratoires de biologie médicale, des praticiens, des opérateurs et des laborantins, des ingénieurs médicaux et manipulateurs d'imagerie de toutes les régions d'Algérie et des pays voisins. Plus de 50 exposants représentant 200 firmes sont attendus à cet événement spécialisé.