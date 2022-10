Du 25 au 29 octobre 2022 se tiendra la 1ère édition du Salon de l'éducation et des technologies de la connaissance (Educteck) au niveau de la Safex -Pins maritimes (Pavillon U). Un Salon placé sous le parrainage des ministères de la Numérisation et des Statistiques, et de l'Economie de la connaissance et des Start-up et des Microentreprises. Les grandes lignes de ce Salon seront dévoilées, aujourd'hui, lors de la conférence de presse qui aura lieu à l'hôtel Legacy (ex-Radisson Blu), Alger. Il sera également question du «meilleur enseignant algérien via le Net», lancé le 1er septembre 2022. Le Salon Educteck aura pour vocation de mettre en avant les différents acteurs du numérique et des nouvelles technologies dédiées à l'éducation, à l'apprentissage et à l'enseignement. Ce qui constitue une opportunité pour dynamiser tout le paysage des connaissances. Un carrefour qui réunira plusieurs acteurs du numérique et des nouvelles technologies dédiées à l'éducation, à l'apprentissage.