Le Salon du e-commerce et des services en ligne est un carrefour créé dans le but de fédérer les acteurs du commerce et des services en ligne en Algérie autour de ce secteur d'activités émergent et aux multiples débouchés. La première édition aura lieu du 20 au 23 septembre 2022 à la Safex (Alger). Le salon ambitionne de donner une dimension professionnelle au secteur du e-commerce et des services en ligne en créant une synergie entre ses différents acteurs, mais surtout en intégrant le maximum de ces acteurs au circuit licite des pratiques commerciales en ligne. Aussi, le salon souhaite aider les acteurs économiques établis sur des marchés classiques à activer leur transformation digitale et ainsi diversifier leurs canaux commerciaux en rencontrant des partenaires fiables pour les accompagner dans cette étape cruciale.