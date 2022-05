L'aménagement de l'entrée sud de la ville de Annaba, via la Macta, est à pied d'oeuvre. Là où se trouvait le jardin avec son jet d'eau, à mi-chemin de la gare ferroviaire et de l'avant-port, les travaux vont bon train pour désengorger un axe devenu un véritable enfer pour les automobilistes. Le futur rond-point central se situera dans quelques mois sur la route de l'avant-port, entre le siège central des Douanes et celui de l'unité de Protection civile. Les automobilistes pourront, une fois le projet achevé, emprunter la nouvelle voie, contourner le rond-point et rejoindre le Cours de la Révolution. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un nouveau plan de la circulation destiné à résorber les dramatiques bouchons qui vont parfois jusqu ‘au viaduc de la cité Seybouse. L' aménagement coûtera, dit-on, la somme de plus de 17 milliards de centimes.