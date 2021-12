La Coupe arabe «n'est pas la seule médaille d'or» que l'Algérie a remportée cette semaine. Actualité oblige, c'est ainsi que l'ambassade des États-Unis à Alger commence la présentation d'un exploit de jeunes programmeurs algériens, primés dans un concours international de robotique. Cette fois, trois programmeurs algériens en robotique sont à l'honneur. Nouha, Tarek et leur coach Abdelmalek ont participé au challenge Global RoboCo de conception et réalisation des robots virtuels. ils ont conçu Morgana, un robot de camping qui peut faire plusieurs tâches: abattre des arbres, ramasser du bois, allumer le feu, préparer un repas. Il peut même s'occuper des abeilles. Des programmeurs de 40 pays ont participé au concours et la première place est revenue au trio algérien. L'équipe algérienne reçoit une formation au World Learning Algeria grâce à un financement de la société aérospatiale américaine The Boeing Company et de la société américaine de sciences des matériaux Dow, a précisé l'ambassade des États-Unis.