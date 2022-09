LG Electronics s’apprête à dévoiler son réfrigérateur révolutionnaire MoodUP™ doté de panneaux porte LED à couleurs changeantes à l’IFA 2022. Faisant suite au récent lancement des appareils évolutifs « en constante évolution » de LG, et à l’introduction de l’ultra élégante LG Objet Collection, le nouveau réfrigérateur affirme la position de l’entreprise en tant que précurseur de l’innovation en répondant et en créant de nouvelles tendances dans son domaine. Le MoodUP est équipé de la réfrigération avancée et des technologies intelligentes de LG pour une meilleure fraîcheur des aliments et une commodité accrue offrant ainsi une toute nouvelle expérience de cuisine. Il permet aussi aux utilisateurs de choisir entre une large gamme de couleurs vives pour ses portes LED et d’écouter de la musique via son haut-parleur intégré selon leurs goûts personnels