Une trentaine de 4x4, quads et motos lancés à travers les étendues rocailleuses du désert: le Rallye d'Al-Hamada, organisé cette semaine en Libye, représente un rare moment de normalité pour un pays miné par une décennie de conflits fratricides. Depuis sa création en 2013, c'est seulement la troisième édition de cette rencontre -conflits et insécurité obligent- qui réunissait cette fois des concurrents libyens et tunisiens, et surtout la première femme de l'histoire des rallyes en Libye.»Le message le plus important et le plus noble», c'est qu'il est possible d'organiser un «bel événement sportif, loin de la politique et des divisions», explique l'organisateur Khaled Drera. La Libye «veut progresser vers la stabilité qu'elle mérite», ajoute ce guide touristique et expert du désert. Le Rallye d'Al-Hamada, du nom d'un vaste territoire au coeur du Sahara libyen, constitue un îlot de tranquillité inhabituel dans un pays en proie au chaos depuis la chute en 2011 du régime de Maâmmar El Guedhafi.