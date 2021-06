Une première dans les annales du football national. La rencontre ayant opposé, hier, l'ES Ben Aknoun au RC Kouba, com-ptant pour la 22ème et dernière journée du championnat de Ligue 2 amateur (Groupe Centre) au stade de Ben Aknoun, sur les hauteurs d'Alger, a été dirigée par un quatuor d'arbitres féminin. Il s'agit de l'arbitre internationale Lamia Athmane, assistée de Asma Ouahab et Samira Meliani, alors que la quatrième arbitre est Ghada Mahat. Pour rappel, Lamia Athmane n'est pas à sa première. Elle avait été désignée en tant que quatrième arbitre de la finale de la Supercoupe d'Algérie 2019, jouée au stade du 5-Juillet 1962 (20h30) qui a opposé l'USM Alger (champion d'Algérie 2018-2019) au CR Belouizdad (vainqueur de la coupe 2019). Internationale depuis 2018, elle fait partie de la Ligue régionale d'Alger de football et a déjà dirigé des rencontres importantes de football féminin, notamment un match éliminatoire à la Coupe du monde U20 entre l'Egypte et le Maroc.