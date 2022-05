Un QR code (code à réponse rapide) figurera sur les sujets d'examens finaux pour permettre aux étudiants de découvrir les corrigés types, les barèmes de notation et leurs résultats d'évaluation par un scan en moins de trois secondes, a indiqué le recteur de l'université de M'sila, Kamel Badari. L'objectif de ce code consiste en une numérisation simple, efficace et à moindre coût pour réduire le papier, éliminer les lenteurs administratives et enfin développer de nouveaux espaces communs de collaboration, de citoyenneté et de collectif à travers le monde numérique, a-t-il ajouté. Ce QR code simple, puissant et rapide qui automatise une liaison entre l'enseignant et ses étudiants à travers l'Internet et ses ressources à l'aide de n'importe quel smartphone, «rentre en résonnance avec la stratégie de l'université de M'sila en matière d'accès à l'information par le biais du numérique et de l'intelligence artificielle». L'université de M'Sila dispose de 18 plates-formes numériques développées par l'équipe de développement de la direction du numérique.