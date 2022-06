L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a lancé, hier, un programme spécial pour la saison estivale. Ainsi, six bus seront dédiés aux navettes «Nozha» reliant la gare routière Caroubler vers le parc d'attractions de Ben Aknoun, le jardin d'Essai d'El Hamma et le Monument du Martyr. En outre, l'Etusa a programmé, dans le cadre du Plan bleu, des dessertes vers les plages depuis les zones urbaines, y compris les nouvelles cités Aadl, à travers cinq lignes régulières: la place du 1er Mai vers la plage de Aïn Benian/Staouali, station 2 Mai (Tafoura) vers plage Raïs Hamidou, station place des Martyrs vers plage Staouali, station Chevalley vers plage Aïn Benian/cité Belle Vue, et enfin cité Chaïbia vers plage Aïn Benian. L'entreprise prévoit également l'exploitation de 10 lignes spéciales, dont la tranche horaire sera de 08h00 à 20h00. Il s'agit des lignes qui mènent vers les principales plages de la capitale.