Le ministère des Transports a annoncé la mise en place d'un programme spécial pour faciliter les déplacements des citoyens à travers le territoire national, et ce, avant, pendant et après durant la fête de l'Aïd El Adha, a indiqué un communiqué du ministère, qui souligne que «l'Aïd El Adha de l'année 2022 coïncidera avec un week-end prolongé». Le ministère rappelle que toutes les mesures de sécurité et d'hygiène ont été prises pour assurer un bon accueil aux voyageurs au niveau des stations et gares routières, précisant que les moyens de transport seront renforcés en vue de répondre à la demande croissante durant cette période, selon les destinations. Des opérations de contrôle pour le suivi de l'application du programme spécial mis en place seront organisées. Le ministère a annoncé que des cellules de contrôle et d'inspection ont été mises en place pour veiller à l'application des mesures et des dispositions prises, en coordination avec les autorités locales et la Société de gestion de la gare routière d`Alger (Sogral), durant cette période.