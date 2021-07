À l'approche de la célébration de l'Aïd El Adha, et la croissance des besoins des citoyens en eau, le ministère des Ressources en eau s'apprête a` mettre en place un programme de distribution spécial. En effet, le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Ismail Amirouche, a présidé samedi soir, une réunion de coordination à distance par vidéoconférence. Une réunion consacrée à l'évaluation de la gestion du service public de l'eau et aux préparatifs du programme spécial d'approvisionnement à l'occasion de l'Aïd El Adha. Selon le communiqué du ministère, la réunion a regroupé les cadres du secteur, les directeurs généraux des institutions chargées de la gestion du service public de l'eau. Ont pris part à la réunion, les directeurs des ressources en eau, ainsi que les directeurs généraux des unités chargées de la gestion du service public de l'eau, et les directeurs d'unités pour le deuxième groupe de 10 wilayas, notamment Sétif, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Tébessa, Tlemcen, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Souk Ahras, Relizane et M'sila.