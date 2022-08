Dans un communiqué rendu public, l'opérateur public d'internet et de téléphonie, Algérie télécom, a annoncé le recrutement au sein de ses effectifs, du jeune prodige algérien, originaire de Tiaret, Abdelkader Mouaz, inscrit sur la liste d'honneur du géant américain Apple, après avoir découvert une faille de sécurité de haut niveau dans les appareils Apple. La même source a précisé que le jeune Abdelkader fera partie, désormais, des équipes du centre opérationnel de sécurité (COS) d'Algérie télécom, et sera chargé de veiller à la sécurité informatique de l'ensemble des infrastructures de l'entreprise et de faire face aux cyber-attaques. Abdelkader Mouaz a été reçu, hier, au siège d'Algérie télécom à Alger, par le P-DG du groupe, Adel Bentoumi, qui a tenu à le féliciter et l'encourager dans ce domaine important. Dans son communiqué, Algérie télécom a assuré que le jeune Abdelkader Mouaz a déjà découvert pas moins de 800 failles dans des sites internet en Algérie et à travers le monde. Une belle réactivité de la part de l'opérateur public qui vient de «chasser» un grand cerveau pour qu'il intègre ses rangs!