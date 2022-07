Tous les efforts sont concentrés sur la préparation d'un premier draft sur la loi et le modèle énergétiques, qui sera prêt, d'ici le mois de septembre a annoncé, hier matin, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, le professeur Benatou Ziane qui précise que son élaboration se fait en étroite collaboration avec tous les secteurs concernés. Intervenant à l'émission l'Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le professeur Benatou Ziane a affirmé que cette loi concerne «la transition énergétique et l'autoconsommation». En plus de ce premier draft, une stratégie de transition énergétique à moyen terme est en vigueur. Une stratégie basée sur la durabilité, la pureté, et adaptée aux spécificités nationales, assure le ministre qui relève que «l'Algérie a un grand potentiel en matière d'énergies renouvelables, estimé à 450000 KWh entre le solaire, l'éolien et le thermique.».