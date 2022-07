Le ministère des Transports prépare le lancement d'un portail numérique dédié aux services électroniques fournis par le secteur, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Le portail numérique dédié aux services électroniques fournis par le secteur a été présenté lors d'une réunion présidée, jeudi, par le ministre des Transports, Abdellah Moundji, en présence de cadres du ministère et des différents groupes et entreprises sous tutelle, outre des experts et ingénieurs du domaine, ajoute le communiqué.

L'exposé qui a été présenté par les représentants de la direction de la modernisation, des technologies du numérique et des archives au niveau du ministère, a porté sur le contenu du portail renfermant 56 procédures électroniques réparties entre activités de transport maritime, terrestre et aérien.