Alors que la région côtière de la Coquette est connue pour être une des plus riches du pays, notamment en ce qui concerne de nombreuses variétés de poisson et le fameux corail rouge, également appelé corail royal, la ville de Annaba voit ses deux ports de pêche de la Grenouillère et de Chetaïbi complètement saturés, depuis de nombreuses années. C'est pourquoi les ministères de la Pêche et des Travaux publics ont convenu de réaliser un nouveau port de pêche dont les plans remontent à 2016, au niveau de la cité Seybouse, avec une capacité d'accueil de 480 barques, 25 chalutiers de haute mer et 12 navires spécialisés dans la récolte du corail. Les études du projet sont finalisées depuis 2017 et il ne restait plus qu'à mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de cette importante infrastructure, dont l'impact sera conséquent, aussi bien pour l'emploi des jeunes que pour l'assainissement d'un marché tributaire de la spéculation et de multiples contraintes qui grèvent le portefeuille de la ménagère.