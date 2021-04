Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar a mis l'accent sur la nécessaire mise en place d'un plan national d'accompagnement des producteurs agricoles pour satisfaire les besoins du marché et éviter la pénurie et la hausse des prix. Selon ses propos, l'Algérie ne dispose pas actuellement d'un programme agricole à même de garantir la stabilité de l'approvisionnement, outre l'absence d'un plan national d'accompagnement des agriculteurs et producteurs des différents produits essentiels, à l'instar des viandes blanches. L'absence de ce plan entraînera forcément une fluctuation des prix, si la demande est supérieure à l'offre pour une raison ou une autre, a-t-il souligné, considérant que «la stabilité de l'approvisionnement assurera certainement une stabilité des prix».