Le FBI a arrêté un employé de la maison d'édition américaine Simon & Schuster, soupçonné d'avoir volé des centaines de manuscrits d'auteurs avant leur publication, mais dont les motivations restent à éclaircir. Présenté jeudi devant la justice à New York, au lendemain de son arrestation à l'aéroport JFK, Filippo Bernardini, un Italien de 29 ans, a été inculpé de fraude électronique et usurpation d'identité aggravée, des crimes passibles de 22 ans de prison. Il a été soumis à une caution de 300 000 dollars, «garantie sur ses biens», et a été placé en «détention à domicile» avec «couvre-feu», a indiqué un porte-parole du procureur fédéral de Manhattan. Employé à Londres chez Simon & Schuster, comme «coordinateur de droits», il est soupçonné de s'être fait remettre entre 2016 et 2021 des «centaines de manuscrits non encore publiés», parfois auprès d'auteurs célèbres ou de leurs représentants, en leur écrivant avec de fausses adresses électroniques de responsables de maisons d'édition ou d'agents littéraires, détaille l'acte d'inculpation diffusé par la justice américaine.