Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a réaffirmé l'importance de mettre en place un pacte numérique mondial pour la bonne gouvernance des plates-formes en ligne, qui constituent, selon lui, l'instrument de choix des trafiquants d'êtres humains. Dans son message marquant la Journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains célébrée le 30 juillet de chaque année, M. Guterres a souligné que ce phénomène est un «crime ignoble et un assaut en règle contre les droits, la sûreté et la dignité de chacun».Relevant que ce problème ne cesse de s'aggraver, en particulier pour les femmes et les filles, qui constituent la majorité des victimes de la traite détectées dans le monde, le chef de l'ONU a indiqué que des millions de personnes se retrouvent démunies, isolées et exposées à cause des conflits, des déplacements forcés, des changements climatiques, des inégalités et de la pauvreté.