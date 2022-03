Un étudiant de l'université des Sciences et Technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf, a réussi à concevoir un appareil en mesure de décoder le langage des signes utilisé par les sourds-muets décrochant plusieurs distinctions. Le jeune Ahmed Ramzi Houalef, étudiant à l'Usto en master 2 électronique spécialité télécommunication, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, en marge de la 1ère édition du salon Mediterranean Digital Action «Digimact», avoir conçu cet appareil de A à Z, s'inspirant d'une expérience similaire, menée par des étudiants à l'université de New York. «Je me suis juste inspiré de l'idée, la conception étant 100% mienne», a-t-il affirmé. Ce décodeur du langage des signes, portable à la main, est équipé de capteurs de mouvement, reliés à un smart phone contenant une application qui traduit les signes en phrases écrites et sonores. Cet appareil a décroché la médaille d'argent à la rencontre des défis et inventions au Qatar en 2021.