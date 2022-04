Un observatoire national des métiers dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sera prochainement créé à l'effet de recenser les besoins du partenaire économique spécialisé dans l'activité touristique, a indiqué la directrice de l'Institut national de formation aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Dalila Kadri a mis l'accent sur l'importance de la création de cet observatoire, qui sera composé de plusieurs antennes réparties à travers le pays, et permettra de promouvoir la formation pour optimiser la performance des fonctionnaires et employés des différents établissements touristiques et permettre au secteur du tourisme de devenir une activité vitale à même de réaliser le développement économique durable. Dans ce cadre, elle a insisté sur l'impératif d'élaborer une carte de formation qui répond aux exigences du marché et d'investir dans l'élément humain pour promouvoir le secteur du tourisme et créer de nouveaux postes d'emplois de manière à résorber le chômage, particulièrement chez les jeunes.