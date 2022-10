Tahar Bediar, juriste spécialisé en communication audiovisuelle et TIC, diplômé MBA en management opérationnel et enseignant à la faculté des sciences de l'information et de la communication(Alger), ainsi qu'à la faculté de droit(Alger), est certainement le plus indiqué pour engager un débat sur le droit et la régulation de la communication écrite, audiovisuelle et électronique. Conscient de cette responsabilité, il a publié à la maison d'édition Dar El Hikma un ouvrage intitulé «Le droit et la régulation de la communication écrite, audiovisuelle et électronique» qui traite, justement, de la question. Le travail de Tahar Bediar porte sur la loi algérienne relative à l'activité audiovisuelle et les textes subséquents de 2012 et de 2014. Dans cet essai de 210 pages, l'auteur va au détail de la réglementation algérienne en la matière. Le livre est un outil parfait pour les professionnels du domaine et les juristes s'intéressant au monde des médias en Algérie.