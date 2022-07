L'Institut algéro-tunisien d'économie douanière et fiscale (Iedf) a organisé, lundi à Alger, une cérémonie à l'occasion du 40e anniversaire de sa création, en présence du ministre des Finances, Ibrahim Djamel Kessali et de responsables du secteur des finances en Tunisie. Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, le ministre a affirmé que cet institut, créé en 1981 à partir «d'une idée innovante», était devenu «un lieu d'excellence pour la formation de cadres et gérants dans le secteur économique et financier, et se veut un terreau en mesure de produire des cadres chevronnés capables de contribuer à la gestion optimale de leurs missions». Depuis sa création, l'institut aura formé quelque 1600 cadres qui «ont fait preuve de leurs capacités de s'ériger en gestionnaires compétents au sein des différents services du secteur des finances dans les deux pays (Tunisie et Algérie)». Le ministre a également fait savoir que l'Institut sera doté «prochainement» d'un nouveau siège qui lui permettra de consolider ses activités.