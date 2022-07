Un nouveau réseau d'irrigation et un bassin d'eau d'une capacité de 150 m3 ont été mis en exploitation au périmètre agricole de Tigherghart (25km de Djanet) pour l'irrigation d'une superficie agricole de 34 hectares. Près de 25 agriculteurs activant au niveau de ce périmètre profiteront de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les activités agricoles dans la région.Tous les moyens nécessaires et facilitations leur ont été assurés en coordination avec la Société de distribution d'électricité et de gaz (Sonelgaz) en matière d'alimentation en électricité agricole. De leur côté, les agriculteurs bénéficiaires de ce projet ont salué les efforts des pouvoirs publics pour promouvoir les activités agricoles dans la wilaya de Djanet. Il est également prévu la réception au niveau du même périmètre agricole, d'un autre réseau d'irrigation d'une superficie de 129 hectares, avec trois bassins d'eau d'une capacité de 150 m3 chacun.