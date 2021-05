Le projet d'appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement «WES» (Water and Environment Support), financé par l'Union européenne, vient de lancer en Algérie une intervention ayant pour fin de lutter contre la pollution marine due, notamment aux déchets plastiques, selon le ministère de l'Environnement. L'intervention porte particulièrement sur les dispositifs de surveillance de l'évolution de la pollution et les mesures à mettre en place en réponse à cette problématique. Elle vise essentiellement à renforcer la capacité des différents acteurs en Algérie à soutenir la mise en oeuvre des politiques environnementales destinées à éliminer les déchets marins et à protéger les zones littorales. À la faveur de ce projet, des données précises seront produites, sur les quantités, les types, la composition et les sources des déchets présents à la surface de la mer (en zone pélagique) et des déchets reposant sur les fonds marins (en zone benthique). WES est un projet régional conçu pour contribuer à la mise en oeuvre d'une approche intégrée de la réduction et de la prévention de la pollution. Son intervention en Algérie s'inscrit dans le cadre du Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée, adopté par les parties contractantes à la convention de Barcelone.