Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de se doter d'un nouveau porte-parole. Une charge dédiée au directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides au ministère de l'Agriculture et du développement rural, Messaoud Bendridi, selon un communiqué du ministère publié sur sa page officielle Facebook. La cérémonie d'installation a eu lieu le 18 mai courant, précise le même texte.

Une mesure prise dans le but, précise le communiqué, dans l'intérêt d'éclairer l'opinion publique en communiquant des informations confirmées et des chiffres précis aux médias et aux citoyens, et en les mettant régulièrement à jour avec les développements du secteur.