La Société algérienne des foires et exportations (Safex), a révélé le projet du nouveau Palais des expositions qui permettra d'améliorer les capacités d'accueil et de moderniser les prestations de service. Le projet, sous forme de maquette, a été présenté à l'occasion de l'ouverture de la 29e édition de la Foire de la production algérienne (FPA). Devant s'ériger sur le site actuel des Pins maritimes à Alger, le projet prévoit de nouvelles installations et structures répondant aux exigences d'accueil d'événements internationaux, en offrant des prestations de qualité, selon les explications fournies par les organisateurs. Ce projet, dont la réalisation devra s'étendre sur une période de 5 ans ou plus, sera financé en partie par les fonds propres de la société, avec le recours à d'autres sources de financement.