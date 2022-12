Dans l'objectif de préserver la mémoire de ce psychiatre, intellectuel et écrivain métis, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique, l'association «Amis du musée Frantz Fanon», créée depuis six ans, a décidé d'ouvrir un musée au nom de ce militant anticolonialiste, a souligné à l'APS, un membre de cette association, à l'occasion du 61e anniversaire de la mort de Frantz Fanon. Le musée sera abrité par le logement de fonction qu'occupait Frantz Fanon lorsqu'il exerçait à l'hôpital de Blida (Ex-Joinville) qui porte aujourd'hui son nom. La même association s'apprête également à lancer un projet de documentation de la vie de Frantz Fanon. L'autre initiative visant à pérenniser la mémoire de Frantz Fanon est représentée par la réalisation d'un film dédié à ce fervent ami de l'Algérie, par le cinéaste algérien Abdennour Zahzah. Ce dernier a indiqué à l'APS avoir achevé la totalité des scènes de tournage du long métrage d'une durée de près d'une heure et demie. Le personnage principal (Docteur.Fanon) est incarné par l'acteur français Alexandre Desane, aux côtés de Rachid Ben Allal et Amel Kateb.