Cet événement artistique aurait pu être tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec ses créations à couper le souffle, ses invités cinq étoiles, ses photographes. Sans oublier toutes ces silhouettes élancées et tirées à quatre épingles faisant des allers-retours sur les estrades. Mais la Fahsion Week d'Oran, tenue au théâtre Abdelkader Alloula, qui s'est instaurée en un rendez-vous de mode annuel en Algérie, est, cette année, sortie du lot, en faisant défiler un mouton. Une manière de défendre la cause animale. En effet, les organisateurs ont tenu à porter haut le droit du bien-être des animaux dans le monde. Un moment historique et un vrai supplément d'humanité. Mais un mouton a littéralement volé la vedette à ses pairs et aux mannequins qui déambulaient devant les passionnés de mode, venus nombreux à Oran, au nord-ouest de l'Algérie. Loufoque, cette scène a été filmée par plusieurs personnes dans le public. Elle est notamment massivement commentée sur les réseaux sociaux.