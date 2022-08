La rentrée scolaire approche à grands pas et les préparatifs se multiplient entre familles, élèves, mais aussi établissements scolaires. Dans le but d'assurer une meilleure rentrée scolaire aux élèves de la wilaya d'Oran, son wali, Saïd Sayoud, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs structures de la région. Quelle fut sa surprise. Au moment où les élèves du lycée Ibn Mehrez El Wahrani profitent de leurs vacances d'été, cet établissement a été transformé en un vrai poulailler, voire même en un zoo. En effet, le wali d'Oran a été surpris de l'état critique de cette structure qui est censée être destinée à accueillir des lycéens et non pas des animaux, à la prochaine rentrée scolaire. Les images de ce lycée ont été diffusées par la page Facebook officielle de la wilaya d'Oran. Elles montrent les nombreux espaces de ce lycée, où sont aménagées plusieurs cages destinées à l'élevage de la volaille. Il convient de préciser que le Lycée Ibn Mehrez El Wahrani n'est pas le seul à subir ce genre de pratiques. En effet, de nombreux établissements scolaires témoignent d'un état similaire, pour ne pas dire pire.