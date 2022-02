La «harga» des cerveaux algériens continue. Plus de 1200 médecins algériens ont concouru en 2021 aux épreuves des divers examens qui leur permettent de s'installer, officiellement, en France et d'exercer leur métier au sein des structures sanitaires et hospitalières françaises. Le Centre national de gestion (CNG), qui assure, notamment en France, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière des secteurs sanitaire, social et médico-social, a rendu, vendredi, la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles doivent se soumettre les médecins étrangers désireux de s'installer et de travailler en France.

Selon la même source, sur les 2000 lauréats, 1200 médecins algériens ont réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC) qui constituent la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice (PAE) des praticiens a` diplômes, hors Union européenne, à l'instar des médecins algériens.