Le doyen de la faculté de pharmacie d'Alger, Reda Djidjik, a annoncé, en marge des travaux de la première édition des Journées internationales sur l'évaluation des technologies de santé, la mise en place d'un nouveau département au sein de la faculté, dédié à la pharmacie industrielle. «L'objectif de ce département est de former des Algériens au profit du tissu économique pharmaceutique local et international», a-t-il fait savoir, précisant que le master «Pharmacie industrielle» sera lancé à partir de la rentrée 2022. Il sera ouvert, notamment aux étudiants en pharmacie et en médecine itulaires d'une licence ou d'un doctorat. «Il y aura plusieurs licences et master. Nous allons démarrer avec un master en pharmaco-économie qui sera utile aux jeunes pour les insérer au monde de l'industrie pharmaceutique et au niveau des agences réglementaires du médicament», précise Reda Djidjik.