Le 31 décembre prochain, la Sonatrach célèbrera le 60e anniversaire de sa création. Pour marquer l'événement, la Compagnie nationale organise un concours ouvert à tous les citoyens pour concevoir un logo officiel dédié à la célébration de cette occasion. «Le concours vise à commémorer l'anniversaire à travers une identité visuelle de l'événement porteuse d'une créativité artistique distinguée à la hauteur des aspirations de Sonatrach et pouvant être adoptée comme logo officiel de ces célébrations» indique un communiqué de Sonatrach.

Le concours comporte trois prix financiers dont le premier s'élève à un million de dinars, le second est de 500 000 DA et le dernier sera de 300 000 DA, précise le communiqué. Les conditions et les modalités du concours sont consultables sur le site officiel de Sonatrach https://www.sonatrach.com. Tout en souhaitant bonne chance à tous les participants, la compagnie informe que la date limite de soumission des formulaires via le lien du concours est le 5 décembre 2022.