Une première. Le laboratoire des sciences minérales de l'Office national de recherche géologique et minière (Orgm) a été officiellement accrédité, jeudi, lors d'une cérémonie organisée à Alger, aux normes internationales à travers l'obtention de la norme ISO 17025 V 2017. Lors d'une allocution à l'occasion de la journée dédiée à l'accréditation du laboratoire, le P-DG de l'Orgm, Yahia Azri, a fait savoir que cette norme d'accréditation est la norme de qualité reconnue «la plus élevée» pour les laboratoires d'essai et d'étalonnage.

Cette norme établit les exigences générales de compétence, d'impartialité et de cohérence des activités des laboratoires.

Elle permet aussi de valoriser aussi bien l'organisation efficace et optimale du laboratoire que ses activités techniques.

Une reconnaissance importante des compétences techniques et organisationnelles.

Une garantie de la fiabilité des analyses, de l'indépendance et de l'impartialité.