Le ministre de la Communication, le professeur Ammar Belhimer, a présidé, hier, la cérémonie d'installation des membres du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, organisé dans sa 7e édition. Le jury sera présidé par le chercheur en sciences politiques et relations internationales, Slimane Aradj, aux côtés de Soraya Bouamama, Djamel Lalami, Saâd Terafi et des représentants des ministères de la Communication, de la Culture, de l'Enseignement supérieur et celui des Finances. La participation est ouverte à tous les médias, toutes catégories confondues, y compris «la presse électronique sur laquelle nous comptons beaucoup», a indiqué le professeur Ammar Belhimer. À travers l'institution de ce Prix, le ministère de la Communication ambitionne de récompenser les meilleures oeuvres individuelles ou collectives, ayant trait à la thématique retenue.