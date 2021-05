La 13ème édition de l'opération «un jouet, un enfant, un sourire» organisée par la chaîne 3 de la Radio nationale, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, a permis de récolter des milliers de cadeaux pour les enfants hospitalisés. Organisée en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que le Croissant-Rouge algérien (CRA), l'opération de solidarité a été retransmise en direct sur les ondes de la chaîne 3 du CHU Mustapha Pacha. De nom breux bénévoles dont des familles, des associations, des écoles, des Assemblées communales ainsi que des sponsors se sont précipités vers les hôpitaux pour prendre part à cet élan de solidarité en ramenant avec eux des cadeaux et des confiseries pour les enfants hospitalisés. De son côté, le président de l'Amicale des anciens joueurs de l'Equipe nationale de football, l'ex-capitaine des Verts Ali Fergani, a indiqué qu'une dizaine d'internationaux ont été présents au CHU Mustapha Pacha pour participer à cette opération.milliard d'euros). L'inauguration est prévue en fin d'année. Parti le 10 avril 1912 de Southampton (sud du Royaume-Uni) pour rejoindre New York, le Titanic a fait naufrage après avoir percuté un iceberg au large du Canada. L'épave du navire, qui n'a été découverte qu'en 1985, repose par 4 000 mètres de fond.