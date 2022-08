Un jeune Algérien de Tiaret a pu découvrir une faille de sécurité de haut niveau dans les appareils Apple, ce qui a incité l'entreprise internationale à ajouter son nom à son mur d'honneur. Abdelkader Mouaz, originaire de la municipalité de Dahmoni dans la wilaya de Tiaret, a pu remarquer un degré élevé de vulnérabilité de sécurité dans les appareils Apple, permettant aux pirates de contrôler et de saisir toutes les données. Sur sa page officielle «Facebook», Abdelkader a écrit: «Après de nombreuses tentatives de ma part et l'envoi de diverses échappatoires, mon nom a été ajouté au mur d'honneur d'Apple.» En effet, le nom d'Abdelkader Mouaz est mentionné deux fois dans la liste. «Reconnaissances de sécurité du serveur Web Apple», du mois de juillet 2022. «Apple publie cet article pour reconnaître et remercier ceux qui ont signalé des problèmes de sécurité potentiels avec nos serveurs Web», a écrit Apple sur son site officiel. Les crédits sont ajoutés tous les trois mois, une fois le problème identifié et résolu.