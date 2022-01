Annoncé en 2012, le projet de valorisation du site de l'ancienne décharge d'El-Kerma est revenu au- devant de la scène, dix ans plus tard, comme quoi il ne faut pas désespérer de la nature humaine. Il est aujourd'hui question de l'aménagement du périmètre «abandonné» en un jardin citadin de belle facture. Victime des nombreux remaniements ministériels qui ont jalonné la décennie, le projet a valsé maintes fois entre la dépollution et l'imminente réhabilitation au point que les riverains n'hésitent pas à afficher leur incrédulité face à une nouvelle qui, il faut bien l'admettre, leur a été servie à plusieurs reprises.

Le dossier étant enfin dépoussiéré, ce projet à double vocation urbaine et environnementale se découvre indemne d'un lourd engrenage administratif et devrait prendre forme d'ici la fin du premier semestre 2022. C'est, en tout cas, l'échéance que donne volontiers l'Agence nationale des déchets (AND) pour le début des travaux d'aménagement de l'ancienne décharge.