Un institut de formation supérieure paramédicale a été inauguré, à Djelfa, dans le cadre des festivités de commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, en présence des autorités locales civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire. Selon sa fiche technique, cet institut a été réalisé sur une assiette de 9.000 m2 mitoyenne au pôle urbain de Bahrara (Est de Djelfa), pour une enveloppe globale de plus d'un(1) milliard de DA. Il est doté d'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques. Des efforts sont, également, consentis en vue de la création d'une faculté de médecine, pour promouvoir la wilaya en un pôle de santé par excellence, a t-on précisé. À cela s'ajoutent d'autres opérations, dont un projet de réalisation de huit hôpitaux à travers nombre de communes, accusant un déficit criard en matière d'établissements sanitaires.