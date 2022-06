La Chambre nationale de l'agriculture (CNA) prépare le lancement de son incubateur de start-up au niveau de son siège pour accompagner les porteurs de projets activant dans les domaines en rapport avec le secteur agricole. Baptisé Agri Preneurs, ce centre d'incubation de start-up, qui compte un réseau d'experts, aura pour mission d'accompagner et de soutenir les jeunes porteurs de projets innovants dans les domaines ayant trait au secteur de l'agriculture afin de les mettre en contact avec le monde professionnel et les bailleurs de fonds, a indiqué Khaoula Mehalaïne, cadre à la CNA et représentante du centre d'incubation. Une fois son idée validée par la CNA, l'intéressé devrait bénéficier d'un encadrement de 12 mois durant lequel le centre d'incubation l'aidera à réaliser le prototype de son produit et son dossier administratif pour créer sa start-up, en vue de le mettre en contact avec les sources de financement pour monter son projet.