Le hacker franco-israélien Ulcan, connu pour des «canulars» extrêmes, est jugé jeudi et vendredi à Paris pour une série d'appels malveillants visant, notamment la maire de Lille, Martine Aubry, et le journaliste Pierre Haski. De son vrai nom Grégory Chelly, le prévenu, 39 ans, installé depuis la fin 2013 en Israël, ne se présentera pas devant le tribunal correctionnel, selon son avocat Me Gilles-William Goldnadel. Octobre 2014. En réaction aux bombardements israéliens sur la bande de Ghaza, la municipalité de Lille annonce mettre «en veille temporairement» un jumelage avec une ville israélienne. Sur sa page Facebook, le hacker et «militant sioniste», comme il se présente, menace la maire Martine Aubry de «sanctions». D'après l'accusation, se faisant passer pour le mari de l'élue, il appelle les forces de l'ordre. Il dit qu' «il vient de tuer sa femme, qu'il est retranché et armé et qu'il ouvrira le feu s'ils interviennent», explique Me Matthieu Hénon, l'avocat de Martine Aubry. «Les menaces, c'est une chose. Mais cet épisode, la police chez elle, ça l'a beaucoup marquée.» Martine Aubry ne sera pas présente à l'audience. «J'aurais été au procès si M. Ulcan avait eu le courage, qu'il n'a pas, de venir», indique-t-elle. «Je veux surtout penser à ceux pour lesquels les conséquences de ses actes ont été dramatiques», ajoute la maire de Lille.