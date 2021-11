Le site du patronat marocain, la Cgem et 14 autres sites de sous-domaines sont hors service depuis le 22 novembre. Seul le domaine principal du patronat vient d'être rétabli. La cause de cette panne n'est autre qu'une cyberattaque revendiquée par un hacker algérien, selon plusieurs sites marocains. Sur la page d'accueil du site piraté, le hacker a placé le drapeau algérien, accompagné de ce message: «no peace between systems» (pas de paix entre deux systèmes). Une attaque revendiquée, sur Twitter, par un hacker algérien, connu sous le pseudonyme BlackHat (en argot informatique, un hacker mal intentionné). «Aujourd'hui, le serveur de la Cgem a été piraté, avec tous ses sous-domaines et domaines principaux. Restez à l'affût des fuites», a écrit le hacker affirmant avoir accès à toute la messagerie, mots de passe, numéros de téléphone, etc. Après cette attaque, la Confédération patronale aurait choisi un nouvel hébergeur, son site est désormais domicilié à Londres (Royaume-Uni) au nom de Digitalocean-Asn. En somme, une réplique à l'affaire Pegasus!