Le ministère de la Santé a élaboré un Guide national de référence pour la prise en charge et la prévention contre les envenimations scorpioniques. Ce guide de référence destiné aux professionnels de la santé, notamment aux médecins et infirmiers, fournit toutes les solutions aux problèmes de santé rencontrés suivant la spécificité de chaque région du pays et les procédures de prise en charge et de traitement de ce type d'intoxication. Ce manuel de référence sera distribué prochainement aux établissements publics hospitaliers et de santé de proximité. Le guide a pour objectif la concrétisation du programme sectoriel. Le guide détermine les techniques de lutte et de prévention contre l'envenimation scorpionique prenant en considération la classification de cette infection au sein des urgences, les modalités de prise en charge, le sexe et l'âge de la personne atteinte et autres informations concernant les scorpions.