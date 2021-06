Le ministère de la Santé a élaboré un guide de prise en charge post-Covid-19 à l'usage des personnels de la santé, principalement ceux qui interviennent pour la prise en charge et l'orientation des patients qui présentent des symptômes prolongés suite à une atteinte par ce virus, a annoncé le secrétaire général au ministère, Abdelkader Sayhi. Ce guide présenté lors d'une journée organisée au ministère, a été élaboré pour unifier, standardiser et harmoniser, à l'échelle nationale, la stratégie de gestion des conséquences de l'infection Covid-19, ont expliqué les experts présents lors de cette rencontre. Il permettra aux professionnels de la santé d'identifier, d'orienter, d'évaluer, de prendre en charge les patients et de gérer les effets à long terme de la Covid-19. Le document élaboré, au travers d'une approche pluridisciplinaire, donne des directives sur la prise en charge des personnes tous âges confondus, dans toutes les structures de santé, qui présentent des symptômes nouveaux ou persistants quatre semaines et au-delà du début de l'infection aiguë.