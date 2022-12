La présidente de la Société algérienne d'oncologie thoracique,la professeure Aziza Fissah a dévoilé, mercredi à Alger, la publication d'un guide d'aide au sevrage tabagique en 2023 par le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La spécialiste, également chef de service des maladies respiratoires au CHU Lamine Debaghine (Bab El-Oued) et membre de la commission médicale nationale de lutte contre le tabagisme a affirmé que «le tabagisme, avec un taux de 90%, est le premier facteur de risque de cette maladie». Le tabagisme est le principal facteur de risque dans neuf cas sur 10 du cancer du poumon, en plus d'être le cancer le plus répandu en Algérie, notamment chez les hommes avec 3076 nouveaux cas/an. La spécialiste a, par ailleurs, appelé à renforcer la formation des personnels de santé dans ce domaine et à mettre à disposition tous les moyens nécessaires à la lutte antitabac comme les patchs de nicotine (aide au sevrage tabagique) qui doivent, selon elle, être remboursés par la Cnas.