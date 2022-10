La direction générale d'Algérie poste (AP) met à disposition de sa clientèle un nouveau service permettant de connaître le distributeur le plus proche. Une application téléchargeable sur un smartphone. Grâce à l'application «BaridiMob», il est désormais possible de géolocaliser tous les distributeurs postaux à proximité de votre emplacement. C'est ce qu'annonce l'entreprise publique dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Pour ce faire, il suffit de télécharger«BaridiMob» et de suivre les indications. Une autre manière pour Algérie poste d'améliorer ses prestations en vue de garantir le meilleur pour sa clientèle.