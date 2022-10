La 7ème édition du Forum algérien de la finance iIslamique (Fafi) se tiendra, aujourd'hui, à Alger et se penchera sur la situation de ce secteur et ce qu'il présente comme opportunité à l'économie nationale, ont indiqué les organisateurs. Ce forum qui aura pour thème «La finance islamique comme levier de développement en Algérie, un avenir plein d'ambitions», vise à «mieux faire connaître ce segment important de la finance qui suscite un intérêt grandissant en Algérie». Cette manifestation, verra la participation de présidents et directeurs généraux d'institutions financières islamiques, des investisseurs, des acteurs économiques ainsi que de nombreux experts de la finance islamique. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce forum tels que les opportunités de la finance islamique en Algérie, les outils de technologies de l'information pour l'expansion de la finance islamique, El Takaful, un secteur indissociable de la banque islamique.