Le Forum national du développement et de l'intégration économique a été créé, vendredi, à Skikda, en présence des représentants de 31 wilayas du pays. Le bureau exécutif compte sept membres. La majorité des membres de ce forum est constituée de jeunes âgés entre 20 et 40 ans et dont la plupart activent dans le cadre de la société civile et sont également membres au Haut-Conseil de la jeunesse. Parmi les objectifs de ce forum, figurent la «création et l'installation d'un espace de dialogue, de coopération et de consultation avec les autorités locales en plus d'aider à l'intégration régionale, et de faire des propositions et des recommandations au gouvernement s'agissant des procédures et de mesures prenant en considération les mutations et évolutions économiques, environnementales et sociales». Ce forum oeuvrera également, selon son président, à «promouvoir le dialogue social ouvert à toutes les parties et contribuera ainsi à l'encourager et à l'organiser, en plus de garantir et faciliter la médiation et la réconciliation entre les différents acteurs économiques et sociaux, à travers l'implication de la société civile».