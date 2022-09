Une délégation algérienne conduite par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a été reçue par la ministre soudanaise du Commerce et de l'Approvisionnement, Amal Salah Saâd. À l'occasion, les deux parties se sont mises d'accord pour la création d'un Forum international d'investissements, en marge de la participation de l'Algérie lors de la prochaine Foire internationale de Khartoum, prévue en janvier 2023. Occasion également pour la partie soudanaise d'émettre le voeu de bénéficier de l'expérience algérienne dans le développement des ressources et de la formation professionnelle. Il a été également question de la signature de protocoles d'accords pour la création d'entreprises mixtes au Soudan et de booster les échanges commerciaux. À cet égard, Kamel Rezig a exhorté les opérateurs économiques des deux pays à activer le Conseil d'hommes d'affaires afin d'exploiter les opportunités d'investissement et d'augmenter le volume des échanges commerciaux.