La production africaine sera à l'honneur du 25 au 26 mai 2021 au Sheraton Club des Pins Resort, apprend-on auprès du Centre arabo-africain d'Investissement et de développement (Caaid). La manifestation d'ordre économique et commerciale, se tiendra à l'occasion de la Journée africaine 2021. Le Forum africain d'investissement et du commerce sera placé, cette année, sous le thème «Production africaine». Selon les organisateurs, des débats économiques riches et variés dans différents domaines d'activités, rassembleront des responsables gouvernementaux, des experts, des chercheurs, des Chambres de commerce, des Africains & Arabes, des responsables des centres internationaux, des hommes d'affaires, investisseurs et plus de 300 acteurs économiques de différentes nationalités. Plus de 29 pays seront présents à cette rencontre, estime-t-on.